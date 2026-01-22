Bojkoti i Kupës së Botës, flet qartë Kimmichi
Joshua Kimmich ka zgjedhur të qëndrojë jashtë debatit të rindezur së fundmi mbi një bojkot të mundshëm të Kupës së Botës 2026.
Pas fitores 2-0 të Bayern Munich ndaj Union Saint-Gilloise në Ligën e Kampionëve, kapiteni i përfaqësueses gjermane mbajti një qëndrim të qartë, duke iu referuar drejtpërdrejt përvojës së tij gjatë Kupës së Botës 2022 në Katar.
I pyetur për idetë politike që janë shfaqur sërish në lidhje me Botërorin që do të zhvillohet në SHBA, Meksikë dhe Kanada, Kimmichi reagoi me një buzëqeshje dhe një deklaratë të prerë:
“Nuk marr më pjesë në diskutime politike”.
Për futbollistin 30-vjeçar, ky qëndrim është rezultat i një procesi reflektimi.
Përvoja në Katar, sipas tij, tregoi se deklaratat politike të lojtarëve nuk japin gjithmonë efektin e dëshiruar.
“Ne e kuptuam se nuk është produktive që ne, si lojtarë, të shprehemi tepër politikisht”, shpjegoi hapur ylli i Bayern Munichut.
“Sigurisht që kemi edhe një përgjegjësi për të folur në një masë të caktuar”, shtoi ai, por theksoi se pikërisht aty vendos tani një vijë të qartë.
“Mendoj se në Gjermani dhe në DFB ka persona të tjerë që janë më të përgatitur për këto çështje dhe që duhet të shprehen për to”, përfundoi Kimmichi.