Bllokohet edhe hyrja e Prishtinës, Policia ndalon qarkullimin te “Rrethi i madh”

Policia e Kosovës ka bllokuar edhe një rrugë në hyrje të Prishtinës. Pas bllokimit të qarkullimit në disa rrugë brenda kryeqytetit, forcat policore janë vendosur edhe te “rrethi i madh”, në hyrje të Prishtinës nga drejtimi i Fushë Kosovës. Vetura policore është pozicionuar në mes të rrugës, duke mos lejuar qarkullimin e automjeteve. Këto veprime…

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05/10/2026 20:23

Policia e Kosovës ka bllokuar edhe një rrugë në hyrje të Prishtinës.

Pas bllokimit të qarkullimit në disa rrugë brenda kryeqytetit, forcat policore janë vendosur edhe te “rrethi i madh”, në hyrje të Prishtinës nga drejtimi i Fushë Kosovës.

Vetura policore është pozicionuar në mes të rrugës, duke mos lejuar qarkullimin e automjeteve.

Këto veprime policore janë marrë pas tensionimit të situatës para hapësirave të Kuvendit të Kosovës, ku po vazhdon protesta e qytetarëve pas mos votimit në lexim të dytë të Ligjit për Specialen.

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