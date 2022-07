Blinken, Kurtit e Osmanit: Faleminderit për mirëpritjen ndaj afganëve dhe mbështetjen për Ukrainën Sekretari amerikan i shtetit, Anthony Blinken ka folur në takimin që po mbahet në SHBA me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani si dhe kryeministrin Albin Kurti. Blinken i është drejtuar me një falënderim Kurtit e Osmanit për pritjen e afganëve si dhe sanksionet ndaj Rusisë në relacion me agresionin në Ukrainë, shkruan lajmi.net. Ai tha…