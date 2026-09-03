Blerim Latifi komenton protestat e PDK-së para qeverisë: Efekti zero
Analisti politik Blerim Latifi ka komentuar protestat e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) para objektit të Qeverisë, duke i krahasuar ato me protestat e opozitës në Tiranë. Latifi ka thënë se protestat e PDK-së po shndërrohen në një “ritual të përditshëm”, ku përsëriten të njëjtat skena pa prodhuar, sipas tij, ndonjë efekt konkret politik. “Këto…
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Analisti politik Blerim Latifi ka komentuar protestat e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) para objektit të Qeverisë, duke i krahasuar ato me protestat e opozitës në Tiranë.
Latifi ka thënë se protestat e PDK-së po shndërrohen në një “ritual të përditshëm”, ku përsëriten të njëjtat skena pa prodhuar, sipas tij, ndonjë efekt konkret politik.
“Këto protestat e PDK-së para dyerve të Qeverisë kanë fillu t’u ngjajnë protestave në Tiranë: një ritual i përditshëm, me kamera, ndonjë fjalim, dhe në fund efekti zero”, ka shkruar Latifi.