Blendi Fevziu publikon përgjigjet e patransmetuara të Thaçit në Hagë – çka tha për presidentin e qeverinë?
Gazetari Blendi Fevziu ka publikuar dy pyetje/përgjigje që nuk ishin transmetuar gjatë intervistës së tij me ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi në Hagë.
Sipas Fevziut, pyetjet ishin hequr nga transmetimi pasi ishin bërë gjatë nëntorit të vitit të kaluar dhe nuk kishin relevancë tani. Por pas presionit të publikut, ai i ka publikuar të dyja përgjigjet e Thaçit.
Njëra nga pyetjet kishte të bënte me situatën politike në Kosovë dhe mundësinë që partitë opozitare të bashkoheshin për krijimin e një qeverie të re.
I pyetur nëse opozita duhej të bashkohej për të formuar qeverinë, Thaçi u përgjigj shkurt: “Nuk kam koment”.
Ndërkaq, në pyetjen e dytë, Fevziu e pyeti ish-presidentin nëse Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje duhet të bashkëpunojnë për çështjen e presidentit.
Thaçi tha se Kosova ka nevojë për një konsensus sa më të gjerë politik.
“Do të duhej të ndodhte një konsensus sa më i gjerë politik. Shoqëria jonë ka plot gra dhe burra të çmuar me dinjitet dhe integritet… Mendoj që ka ardhur koha që zgjedhja e presidentit të bëhet drejtpërdrejt nga qytetarët, përndryshe vazhdimisht do të ketë kriza qeveritare”, deklaroi ai.
Sipas Thaçit, për një ndryshim të tillë nevojiten ndryshime kushtetuese dhe pajtim i gjerë politik, përfshirë edhe komunitetet joshumicë.
“Kërkohen ndryshime kushtetuese, patjetër duhet të pajtohen edhe komunitetet. Kosova dhe Shqipëria janë vendet e fundit në rajon që presidentin e zgjedhin nga parlamenti”, u shpreh ai.