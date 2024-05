Bislimi u takua me disa deputetë zviceranë: U bisedua rreth anëtarësimit të Kosovës në KiE Në Bundeshaus, në Bern, ditën e djeshme Zëvendëskryeministri i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, u takua me deputetët zviceranë, pjesë të Grupit Parlamentar të Miqësisë Kosovë-Zvicër, Cedric Wermuth dhe Roger Golay, si dhe me Kryetarin e Këshillit Nacional, Eric Nussbaumer, i cili ka qenë më herët pjesë…