Bie përqindja, Arsenali 20% më pak gjasa për ta fituar Premire League

Me këtë barazim, tani gjasat për ta fituar tiullin skuadra e “Topçinjëve” kanë rënë dukshëm, shkruan Lajmi.net

Sipas “Opta”, probabiliteti i titullit të Arsenalit për momentin është vetëm 34.4% krahasuar me 65.5% për Manchester City. Para fillimit të turneut, shpërndarjet ishin krejtësisht të ndryshme: 46.9% për londinezët, 53.1% për Manchesterin.

Tashmë Topçinjtë kanë 74 pikë pas 31 ndeshjeve, ndërsa Qytetarët 70 pas 30 ndeshjeve./Lajmi.net/

1 – The probability of winning the Premier League this season based on our prediction model:

Now:

65.6%- Manchester City

34.4% – Arsenal

On Friday:

53.1% – Manchester City

46.9% – Arsenal

Widening. pic.twitter.com/n8FhvAa7FG

— OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2023