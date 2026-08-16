Besnik Tahiri nesër mban konferencë për media

Shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës, Besnik Tahiri nesër do të mbaj konferencë për media. Konferenca do të mbahet nga ora 11:00 në hollin e Kuvendit të Kosovës. “Ju njoftojmë se nesër, me fillim në ora 11:00, shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës, Besnik Tahiri, do të mbajë konferencë për media në hollin e Kuvendit të Kosovës.…

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16/08/2026 22:20

Shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës, Besnik Tahiri nesër do të mbaj konferencë për media.

Konferenca do të mbahet nga ora 11:00 në hollin e Kuvendit të Kosovës.

“Ju njoftojmë se nesër, me fillim në ora 11:00, shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës, Besnik Tahiri, do të mbajë konferencë për media në hollin e Kuvendit të Kosovës. Ftoheni ta ndiqni këtë ngjarje”, ka njoftuar Aleanca përmes një komunikate për media. /Lajmi.net/

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