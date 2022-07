Benzema me shumë gjasa nuk do të luajë në “El Clasico” Karim Benzema nuk pritet të luajë në “El Clasicon” e parë ndërmjet Real Madridit dhe Barcelonës. Kështu të paktën konfirmon AS, transmeton lajmi.net. Ndeshja do të luhet në kuadër të turneut parasezonal, andaj nuk pritet të ketë ndonjë relevancë të madhe. Në këtë ndeshje, Ancelotti pritet të luajë me një “9-sh të rrëmë”. /Lajmi.net/