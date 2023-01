Bennacer do vazhdojë me Milanin Mesfushorit, Ismael Bennacer do vazhdojë bashkëpunimin me Milanin. Bennacer ka kontratë me ‘Rossoneri’ deri në vitin 2024, por do vazhdojë edhe më gjatë me kampionin italian. Sipas raportimit të Fabrizio Romano, Ismael Bennacer do të nënshkruajë kontratë të re me Milanin javën e ardhshme, transmeton lajmi.net. Marrëveshja do të jetë e vlefshme deri në qershor…