Bën debutimin me kombëtaren e Holandës tek në moshën 38-vjeçare – Shkëlqimi i vonë i Remo Pasveer Holanda dje fitoi ndaj Polonisë me rezultat të pastër 0-2, falë golave të Bergwijn dhe Gakpo. Gjithsesi, ajo që e mori vëmendjen e futbolldashësve, më shumë se fitorja, ishte portieri i “Tulipanëve”, Remo Pasveer. Gardiani veteran u desh ta priste moshën 38-vjeçare për ta bërë debutimin e tij me kombëtaren e Holandës. Në një kohë…