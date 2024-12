Bashkë në darkë 5 ditë pas sulmit në Ibër -Lepenc, del fotografia e Kurtit, Vuçiqit dhe liderëve tjerë të Ballkanit me krerët e BE

Ai ka pritur në një darkë liderët e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin.

Nga aty, Costa dha mesazhin ambicioz të cilin e përcolli edhe me një fotografi të përbashkët.

Në të njëjtën fotografi gjendet Kurti dhe presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq – vetëm pesë ditë pas sulmit në Ibër-Lepenc për të cilin Kurti ka thënë se është kryer nga profesionistë të dirigjuar nga Serbia.

Ky sulm nuk është përmendur nga Antonio Costa në njoftimin e tij, përpos mesazhit për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor.

“E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në BE. Le të punojmë për ta realizuar. Ky është mesazhi që kam dhënë, së bashku me Kaja Kallas dhe Kos Marta në darkën e sotme me liderët e #Ballkanit Perëndimor”, ka shkruar ai në “X”.

The future of the Western Balkans is in the EU. Let’s work to make it happen.

This is the message I delivered, together with @kajakallas and @Marta1Kos, at today’s dinner with #WesternBalkans’ leaders. pic.twitter.com/6IypFAwDwa

— António Costa (@eucopresident) December 3, 2024