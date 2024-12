Barcelona publikon listën për ndeshjen me Dortmundin, i kthehet një lojtar pas shumë kohësh

Në listë është rikthyer mbrojtësi uruguajan, Ronald Araujo, i cili kishte qenë i lënduar që nga korriku i këtij viti.

Kujtojmë se ndeshja mes Barcelonës dhe Borussia Dortmundit do të zhvillohet në “Signal Iduna Park”, nesër në orën 21:00.

🚨 Hansi Flick’s squad for the trip to Dortmund! pic.twitter.com/5EcTOzFGTl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 10, 2024