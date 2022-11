Barcelona në krye të La Liga deri pas Kupës së Botës – ‘katalanët’ me 10 lojtarë përmbysin Osasunan për fitoren Barcelona ka marrë fitore të madhe në kuadër të La Liga. Skuadra e Barcelonës ka marrë një fitore të madhe 1:2, me përmbysje, në një ndeshje ku luajti gati 1 orë me 10 lojtarë, shkruan lajmi.net. ‘Blaugrana’ ishin në disavantazh qysh pas minutës së 6’, kur Dani Garcia gjeti golin për Osasuna, pas një korneri.…