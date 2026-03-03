Barcelona fiton, por Atletico Madrid shkon në finale
Barcelona ka shënuar fitore 3-0 ndaj Atletico Madrid në ndeshjen kthyese gjysmëfinale të Kupës së Mbretit, por kjo nuk ka mjaftuar për të siguruar finalen.
Skuadra madrilene kishte fituar 4-0 në ndeshjen e parë, duke ruajtur avantazhin e përgjithshëm dhe duke u kualifikuar në finale për herë të parë që nga sezoni 2012/13.
Barcelona e ka nisur ndeshjen me presion të madh, duke mbajtur rreth shtatëdhjetë për qind të posedimit të topit. Megjithatë, mysafirët janë mbrojtur mirë. Goli i parë ka ardhur nga Marc Bernal, i cili ka realizuar pas një asistimi nga Lamine Yamal. Në fund të pjesës së parë, Raphinha ka shënuar nga penalltia për 2-0.
Në pjesën e dytë, Barcelona ka vazhduar sulmet dhe Bernal e ka realizuar edhe golin e tretë pas një krosimi nga Joao Cancelo. Pavarësisht dominimit dhe shumë rasteve, katalunasit nuk kanë arritur ta përmbysin rezultatin e përgjithshëm.
Atletico Madridi do të përballet në finale me fituesin e duelit mes Real Sociedad dhe Athletic Bilbao.