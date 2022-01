Banorët infektohen me Covid-19? A duhet të ndërpritet Big Brother Vip?

Në zarfin e dërguar nga produksioni thuhet se për shkak të gjendjes me Covid-19, nuk do të lejohen surprizat me familjarë brenda shtëpisë së BBV-së, shkruan lajmi.net

Gjithashtu ata të gjithë do të bëjnë testin e Covid-it.

‘Nuk do të lejohet më të keni kontakt fizik me të ftuarit, këngëtarë, familjarë. Gjithashtu sot do të bëni të gjithë testin e Covid-it’, thuhet në zarfin e bardhë.

Pas këtij zarfi hedhen dyshime tek Beniada, pasi ajo dy ditët e fundit ishte e sëmurë dhe nuk ishte çuar fare nga krevati pasi nuk ndihej fare mirë.

Burime të lajmi.net tregojnë se në shtëpi dyshohet se banorët janë infektuar me Covid-19, e në rastë të tilla, automatikisht duhet të ndërpritet loja.

Sipas këtyre burimeve jozyrtare, këtë informacion nuk e kanë pritur mirë as autoret e spektaklit.

Ndryshe, sot banorët janë rregulluar vetë, pasi nuk është lejuar të hyjnë më njerëz nga jashtë.

Se a do të shpjegohet sonte kjo situatë për publikun, mbetet të shihet./Lajmi.net/