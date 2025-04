Banka Botërore: Kosova do të ketë rënie në ekonomi në 2025 krahasuar me vitin 2024 Banka Botërore ka parashikuar se vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë rënie në rritjen ekonomike në vitin 2025 krahasuar me vitin 2024. Në njoftimin për shtyp, bëhet e ditur se rritja ekonomike në Ballkanin Perëndimor parashikohet të ngadalësohet në vitin 2025, për shkak të kërkesës së jashtme më të ulët si dhe pasigurisë ekonomike…