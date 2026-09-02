Banesat për 7.3 % më shtrenjt se vitin e kaluar, Prishtina prinë për rritje çmimi

Çmimet e pronave të banimit në Kosovë kanë shënuar rritje të ndjeshme gjatë tremujorit të dytë të vitit 2026. Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Indeksi i Çmimeve të Pronave të Banimit është rritur për 7.3 për qind në TM2 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025.…

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02/09/2026 15:52

Çmimet e pronave të banimit në Kosovë kanë shënuar rritje të ndjeshme gjatë tremujorit të dytë të vitit 2026.

Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Indeksi i Çmimeve të Pronave të Banimit është rritur për 7.3 për qind në TM2 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025.

Rritja është edhe më e theksuar në rajonet jashtë Prishtinës, ku çmimet e pronave të banimit janë rritur për 12.8 për qind në raport me TM2 të vitit të kaluar.

Ndërkohë, në rajonin e Prishtinës, rritja e çmimeve ka qenë 4.1 për qind.

Të dhënat e ASK-së tregojnë se krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2026, çmimet e pronave të banimit në Kosovë janë rritur për 1.3 për qind.

Sipas indeksit, vlera e çmimeve të pronave të banimit në TM2 2026 ka arritur në 132.3 pikë, ku viti 2018 merret si bazë me 100 pikë.

Kjo nënkupton se, krahasuar me vitin bazë 2018, çmimet e pronave të banimit në Kosovë janë rritur ndjeshëm.

Rritja e çmimeve të banesave dhe pronave vazhdon të jetë një prej çështjeve që prek drejtpërdrejt qytetarët, veçanërisht familjet dhe të rinjtë që synojnë të blejnë pronë.

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