Pasi gjashtë deputetë të LDK-së refuzuan të votojnë për Bekim Sejdiun, Kurti sot përsëri takohet me Abdixhikun
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti njëherit kryetar i VV-së sot do të zhvilloj takim tjetër me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhikun. Siç ka marrë vesh lajmi.net, takimi do të mbahet nga ora 16:00. Ky takim vjen pas mbledhjeve që të dy i kanë mbajtur dje me Grupet e tyre Parlamentare. Në mbledhjen e…
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Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti njëherit kryetar i VV-së sot do të zhvilloj takim tjetër me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhikun.
Siç ka marrë vesh lajmi.net, takimi do të mbahet nga ora 16:00.
Ky takim vjen pas mbledhjeve që të dy i kanë mbajtur dje me Grupet e tyre Parlamentare.
Në mbledhjen e GP të LDK-së, gjashtë deputetë kanë dal kundër votimit të Bekim Sejdiut për President, kandidat që ka dal nga marrëveshja VV-LDK.
Për dallim nga LDK, Kurti dje pasi ka dal nga takimi me GP të VV-së, ka thënë se të gjithë janë pajtuar për këtë kandidat ndërkaq ka thënë se për shkak të zhvillimeve në LDK do të mbajnë takime të reja me Abdixhikun. /Lajmi.net/