Banerët me Thaçin, Veselin, Selimin e Krasniqin vendosen në Likoshan para verdiktit të 16 shtatorit

Banera me mbishkrimin “LIKOSHANI JU PRET” janë vendosur në fshatin Likoshan të Drenasit, në shenjë mbështetjeje për ish-pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në prag të shpalljes së verdiktit përfundimtar ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së. Në këta banera janë paraqitur figurat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Kujtojmë se më 16…

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11/09/2026 20:01

Banera me mbishkrimin “LIKOSHANI JU PRET” janë vendosur në fshatin Likoshan të Drenasit, në shenjë mbështetjeje për ish-pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në prag të shpalljes së verdiktit përfundimtar ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së.

Në këta banera janë paraqitur figurat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.

Kujtojmë se më 16 shtator pritet të shpallet verdikti përfundimtar ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hagë.

Likoshani ishte një nga vendet ku u zhvilluan përballje të ashpra gjatë luftës në Kosovë. Fshati dhe banorët e tij u përballën me sulme të forcave serbe, ndërsa rezistenca në Likoshan mbetet një nga episodet e njohura të luftës së vitit 1998. Ngjarjet në Likoshan shënuan një nga momentet e hershme dhe më të përgjakshme të përshkallëzimit të luftës në Kosovë.

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