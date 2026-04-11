Banda franceze ia djeg veturat Mozzikit në Zvicër, reagon reperi: I paralajmëroj shqiptarët që kanë biznese të ngjashme t’i rrisin masat e sigurisë

11/04/2026 21:00

Reperi Mozzik ka bërë të ditur se biznesi i tij ka qenë cak i një sulmi, për të cilin thotë se është kryer nga një grup personash që i ka cilësuar si “bandë nga Franca”.

Në një postim në rrjetet sociale, ai ka deklaruar se garazhi i tij është sulmuar me benzinë, ndërsa disa automjete janë dëmtuar si pasojë e incidentit.

Rasti është bërë publik nga vetë artisti në Instagram, ndërsa nuk dihen ende detaje zyrtare lidhur me ngjarjen apo reagimi i autoriteteve.

Artikuj të ngjashëm

April 11, 2026

Rrahje e të shtëna me armë në Ferizaj, raportohet se është...

April 11, 2026

“Një analizë rutinë ma ndryshoi rrugëtimin përgjithmonë” – Alaudin Hamiti zbulon...

April 11, 2026

Djemtë e Michael Jackson shfaqen në publik në Berlin pas një kohe të gjatë

April 11, 2026

“Shpërthen” Edisa ndaj Shëndritit: Është një lëpirës me shënime, një gradë...

Lajme të fundit

Rrahje e të shtëna me armë në Ferizaj,...

Latifi: Në kohën kur bota po ribëhet, në...

Mbyllja e ambulancave në Syriganë dhe Banjë, shkeljet...

Ish-Presidenti Sjediu për Engel: Personalitet i rrallë e...