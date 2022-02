Balina Bodinaku reagon për herë të parë për debatin publik me Beatrix

Ajo tha se nuk e din se pse ndodhi ajo gjë dhe nuk din si ta sqaron dhe kush e ka bërë, shkruan lajmi.net.

Ndërkohë, sipas Balina Bodinakut, ajo ka komunikuar me një llogari fallco jo me atë të Beatrix dhe mesazhet janë publikuar. Megjithatë, Beatrix Ramosaj me storiet e saj të publikuar, ka treguar se i ka bërë blok opinionistes.

LEXO EDHE ARTIKULLIN:

Gjithashtu, ajo ka shtuar se do ndjek rrugë ligjore me Balina Bodinakun. Kur u pyet se çfarë ka Beatrix, opinionistja tha se nuk e din dhe më mirë do ishte që ajo ta sqaronte vetë këtë.

E pyetur sa e ka biseduar me Beatrix pas gjithë ngjarjes, opinionistja tha se nuk ka biseduar asgjë me të. Shiko videon e mëposhtme për detaje më të hollësishme./Lajmi.net/