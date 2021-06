Bajrami: Rimëkëmbja ekonomike po ndodh për shkak të masave tona

Ish-ministrja e Financave, gjatë seancës plenare, ku po diskutohet për ekonominë gjatë pandemisë Covid-19, tha se rritja e eksportit të kompanive vendore ka ndodhur pikërisht për shkak të ndihmave financiare të ish-kabinetit qeveritar Hoti.

“Si mund të krenoheni me progresin ekonomik nëse flisni për shifrat e eksportit dhe thoni që gjatë 5 mujorit të parë kompanitë kosovare paskan eksportuar 260 milionë euro, unë ju rikujtoj se kush janë eksportuesit. Janë pikërisht ata të cilët ju i gjykonit bashkë me neve, i quanit oligarkë dhe biznese të korruptuara të lidhura me qeverinë, të cilëve neve iu ndihmuam. Fillimisht ju ndihmuam duke mos i mbyllur asnjëherë. Po ne paguam, por na kushtoj shtrenjtë politikisht dhe me vota. Por ne ishim ata të cilët e dinin shumë mirë deficitet e buxhetit e Kosovës dhe ne bënë çdo gjë që mos të ketë mbyllje totale. Rimëkëmbja në Kosovë po ndodh shumë më shpejtë sesa e ka paramenduar Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe sa e kemi parashikuar ne. Është pikërisht për shkak të këtyre masave që ne i kemi marrë dhe mbi të gjitha, jo për shkak të ndihmës së madhe, por se ne nuk e kemi mbyllur asnjë biznes”, tha ajo.