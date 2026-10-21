Formacionet zyrtare: Real Madrid – RB Leipzig
Real Madridi e pret Leipzigun të mërkurën mbrëma në “Santiago Bernabéu”, në kuadër të xhiros së tretë të fazës së ligës, me synimin për ta vazhduar ecurinë pozitive në këtë garë. Skuadra e drejtuar nga Jose Mourinho i ka fituar dy ndeshjet e para në Evropë, kundër Interit dhe Romës, ndërsa vjen pas një fitoreje…
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Real Madridi e pret Leipzigun të mërkurën mbrëma në “Santiago Bernabéu”, në kuadër të xhiros së tretë të fazës së ligës, me synimin për ta vazhduar ecurinë pozitive në këtë garë.
Skuadra e drejtuar nga Jose Mourinho i ka fituar dy ndeshjet e para në Evropë, kundër Interit dhe Romës, ndërsa vjen pas një fitoreje bindëse 4:1 ndaj Sevillas në La Liga.
Në atë takim, Mbappé realizoi dy gola dhe konfirmoi formën e mirë që po kalon.Sulmuesi francez ka shënuar 11 gola këtë sezon, duke u shndërruar në një prej rreziqeve kryesore për mbrojtjen kundërshtare.
Formacionet zyrtare:
Real Madrid (4-2-3-1): 1 Courtois – 8 Valverde – 4 Huijsen – 22 Rudiger – 18 Carreras – 6 Camavinga – 20 Silva – 7 Vinicius Jr – 5 Bellingham – 15 Guler – 10 Mbappe
RB Leipzig (4-2-3-1): 26 Vandevoordt – 17 Baku – 4 Orban – 23 Lukeba – 22 Raum – 13 Seiwald – 21 El Aynaoui – 10 Gruda – Nusa – 28 Nkunku – 40 Romulo