Bajrami kritikon Qeverinë Kurti për gjuhën ndaj gazetarëve: Kur s’iu konvenon, gazetari bëhet armik, njeri i Rusisë a i Serbisë

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar ndaj sulmeve dhe etiketimit publik të gazetarit dhe moderatorit Fidan Jupolli, duke i cilësuar ato si të papranueshme në një shoqëri demokratike. Bajrami ka akuzuar partinë në pushtet për përpjekje për të frikësuar dhe delegjitimuar gazetarët kur raportimi apo qëndrimet e tyre nuk i përshtaten pushtetit Ajo ka…

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11/10/2026 20:12

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar ndaj sulmeve dhe etiketimit publik të gazetarit dhe moderatorit Fidan Jupolli, duke i cilësuar ato si të papranueshme në një shoqëri demokratike.

Bajrami ka akuzuar partinë në pushtet për përpjekje për të frikësuar dhe delegjitimuar gazetarët kur raportimi apo qëndrimet e tyre nuk i përshtaten pushtetit

Ajo ka theksuar se liria e medias duhet të garantohet nga ligji dhe institucionet, duke shtuar se gazetarët nuk duhet të sulmohen vetëm pse ushtrojnë profesionin e tyre.

Reagimi i plotë:

Është e shëmtume dhe e papranueshme në demokraci kur politikanët i sulmojnë gazetarët, i linçojnë publikisht e i etiketojnë si pjesë të ndërmarrjeve kriminale, si njerëz të Rusisë e të Serbisë. Kjo është tentim me i delegjitimu e me i frikësu gazetarët pse po e bajnë punën e tyne.

Në demokraci, gazetarët s’duhet me pasë nevojë me dalë dikush me i mbrojtë sa herë që një politikani s’i pëlqen çka thonë ose çka publikojnë. Ata duhet me u mbrojtë prej ligjit, prej institucioneve të shtetit e, mbi të gjitha, me u mbështetë në punën e tyne profesionale, etike e ligjore

Po, kur gjendja vjen deri këtu, s’kemi qare pa dalë në mbrojtje të gazetarëve. S’kemi qare pa reagu kur tentohet me u mbyllë ndonjë emision televiziv, kur kërcënohet ekzistenca e një televizioni e tash kur në shënjestër vihet moderatori Fidan Jupolli, i cili po përballet me sulme që duken të organizume e të orkestrume prej partisë në pushtet.

E ironia ma e madhe? Prej asaj partie që për një kohë të gjatë e ka promovu veten në atë studio, që pothuajse çdo natë e ka pasë të njëjtin moderator tue ua dhanë hapësirën e vet, e që tash po e sulmon pikërisht atë

Pra, kur të konvenon, gazetari është i mirë, studioja është e mirë e emisioni është i mirë. Kur s’të konvenon ma, gazetari bahet armik, pjesë e një ndërmarrjeje kriminale, njeri i Rusisë a i Serbisë.

Kjo s’ka lidhje me demokracinë. Kjo është logjika e pushtetit që e don median veç kur i shërben, e kur ajo s’i shërben ma, mundohet me e frikësu e me ia mbyllë gojën!

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