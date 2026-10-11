Turqi: Autobusi turistik përplaset me automjetin, 11 persona humbin jetën e 27 tjerë lëndohen
Të paktën 11 persona kanë humbur jetën dhe 27 të tjerë janë plagosur si pasojë e një aksidenti të rëndë që ka ndodhur në Turqi. Sipas mediave turke, rasti ka ndodhur sot pak para mesditës, në aksin rrugor në provincën e Manisës, në Turqinë perëndimore, pranë hyrjes së autostradës në Akhisar, ku një autobus turistik…
Bota
Të paktën 11 persona kanë humbur jetën dhe 27 të tjerë janë plagosur si pasojë e një aksidenti të rëndë që ka ndodhur në Turqi.
Sipas mediave turke, rasti ka ndodhur sot pak para mesditës, në aksin rrugor në provincën e Manisës, në Turqinë perëndimore, pranë hyrjes së autostradës në Akhisar, ku një autobus turistik u përplas me një automjet të ndihmës rrugore.
Sipas autoriteteve lokale, autobusi po udhëtonte nga Bursa drejt Izmirit, kur ndodhi përplasja fatale.
Prefektura e Manisës bëri të ditur se 27 personat e plagosur janë transportuar në spitalet pranë vendngjarjes, ku po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor.
Ndërkohë, shkaqet e aksidentit mbeten ende të paqarta, derisa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e përplasjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë.