Studentët që i fituan zgjedhjet në Serbi vizitojnë Manastiret e Deçanit dhe Graçanicës, Kosovës i referohen edhe me termin “Metohi”

Përfaqësues të Listës Studentore që kanë fituar zgjedhjet në Serbi, kanë vizituar sot Kosovën, ku janë takuar me klerikë fetarë në mananstiret e Deçanit dhe Graçanicës. Retorika nuk ka ndryshuar nga e kaluara, në njoftim zyrtar kjo listë nuk i drejtohet Kosovës në emrin e shteti të saj Kosovë, por duke ia shtuar termin “Metohi”,…

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09/11/2026 23:04

Përfaqësues të Listës Studentore që kanë fituar zgjedhjet në Serbi, kanë vizituar sot Kosovën, ku janë takuar me klerikë fetarë në mananstiret e Deçanit dhe Graçanicës.

Retorika nuk ka ndryshuar nga e kaluara, në njoftim zyrtar kjo listë nuk i drejtohet Kosovës në emrin e shteti të saj Kosovë, por duke ia shtuar termin “Metohi”, si etiketë propagandistike për synimet territoriale të Serbisë ndaj Kosovës.

Në reagim thuhet se Qeveria e ardhshme e Serbisë do të vazhdojë “ndihmën ndaj popullit serb në Kosovë”, duke thënë se kanë vendosmëri për këtë.

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