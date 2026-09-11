Bajrami: Është urgjencë kombëtare të shpëtohet Kosova- kush e shkel Kushtetutën, sikurse armiqtë e shtetit, të përfundojë në burg
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka reaguar pas ndërprerjes së seancës konstituive të Kuvendit dhe zhvillimeve rreth zgjedhjes së nënkryetarëve. Bajrami ka thënë se situata e krijuar në Kuvend e bën të domosdoshme, sipas saj, ndërmarrjen e veprimeve për mbrojtjen e rendit kushtetues. Postimi i plotë: “Është urgjencë kombëtare të shpëtohet ky…
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Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka reaguar pas ndërprerjes së seancës konstituive të Kuvendit dhe zhvillimeve rreth zgjedhjes së nënkryetarëve.
Bajrami ka thënë se situata e krijuar në Kuvend e bën të domosdoshme, sipas saj, ndërmarrjen e veprimeve për mbrojtjen e rendit kushtetues.
Postimi i plotë:
“Është urgjencë kombëtare të shpëtohet ky shtet. Puna e parë në Kuvend do të jetë jetësimi i nismës së IKD-së për kriminalizimin e shkeljes së Kushtetutës, në mënyrë që ata që e shkelin Kushtetutën, njësoj si armiqtë e këtij shteti, të përfundojnë në burg, të japin llogari dhe të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre.
Sepse ky vend nuk është ndërtuar që një mashtrues, i cili erdhi në pushtet me premtimin e bashkimit kombëtar, ta rrënojë shtetin për të cilin njerëzit kanë dhënë jetën, kanë dhënë gjymtyrët dhe mbajnë ende plagët në trup!”, ka shkruar Bajrami.