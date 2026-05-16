Bajraktari: Gjykata aprovon kërkesën e pjesëtarëve të FSK-së për diferencën në pagë
Avokati Ardian Bajraktari ka njoftuar se një pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë fituar të drejtën në gjykatë lidhur me kompensimin e diferencës në pagën bazë.
Përmes një postimi në Facebook, ai bëri të ditur se gjatë kësaj jave ka pranuar vendimin e gjykatës, me të cilin është aprovuar në tërësi kërkesëpadia e paditësit për shumën e papaguar të pagës, raporton lajmi.ne
Sipas Bajraktarit, pjesëtarët e FSK-së po arrijnë t’i realizojnë të drejtat që u garantohen me legjislacionin në fuqi, ndërsa theksoi se gjykatat po luajnë rol të rëndësishëm në zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të garantuara./Lajmi.net/