Bajraktari: Gjykata aprovon kërkesën e pjesëtarëve të FSK-së për diferencën në pagë

Avokati Ardian Bajraktari ka njoftuar se një pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë fituar të drejtën në gjykatë lidhur me kompensimin e diferencës në pagën bazë. Përmes një postimi në Facebook, ai bëri të ditur se gjatë kësaj jave ka pranuar vendimin e gjykatës, me të cilin është aprovuar në tërësi kërkesëpadia e…

Lajme

16/05/2026 12:04

Avokati Ardian Bajraktari ka njoftuar se një pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë fituar të drejtën në gjykatë lidhur me kompensimin e diferencës në pagën bazë.

Përmes një postimi në Facebook, ai bëri të ditur se gjatë kësaj jave ka pranuar vendimin e gjykatës, me të cilin është aprovuar në tërësi kërkesëpadia e paditësit për shumën e papaguar të pagës, raporton lajmi.ne

Sipas Bajraktarit, pjesëtarët e FSK-së po arrijnë t’i realizojnë të drejtat që u garantohen me legjislacionin në fuqi, ndërsa theksoi se gjykatat po luajnë rol të rëndësishëm në zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të garantuara./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 16, 2026

Tre të lënduar në aksidentin në Dobrushë të Istogut, policia jep detaje

May 16, 2026

“NJSO në Skenderaj përfundoi pas një urdhëri të rremë” – Musliu...

May 16, 2026

Pretendimet për pengim të administrimit të drejtësisë, dëshmia e Fraser vë...

May 16, 2026

Ismaili shkon për vizitë te Lushtaku: Bashkëluftëtari i Adem Jasharit, Kodrës,...

May 16, 2026

Trump thotë se Irani ka qenë afër marrëveshjes “katër apo pesë herë”

May 15, 2026

Trump largohet nga Pekini me pak fitore, por me fjalë të ngrohta për Xi-në

Lajme të fundit

Kërkohet përjashtimi i Southamptonit, spiunoi kundërshtarin

Tre të lënduar në aksidentin në Dobrushë të Istogut, policia jep detaje

“NJSO në Skenderaj përfundoi pas një urdhëri të...

Pretendimet për pengim të administrimit të drejtësisë, dëshmia...