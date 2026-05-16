Mehani s’e ndal gjuhën e rëndë, Lushtakun e krahason me Radojçiqin
Kryetari i degës së Vetëvendosjes në Skenderaj, Hysni Mehani, përdori gjuhë të rëndë për të përshkruar grumbullimin e qytetarëve dje dhe vendosjen e disa traktorëve në rrugë para stacionit policor ku po intervistohej kryetari i komunës, Sami Lushtaku, për rastin ku Mehani u sulmua. Mehani krahasoi ngjarjen me trazirat në veri dhe tha se Lushtaku…
Lajme
Kryetari i degës së Vetëvendosjes në Skenderaj, Hysni Mehani, përdori gjuhë të rëndë për të përshkruar grumbullimin e qytetarëve dje dhe vendosjen e disa traktorëve në rrugë para stacionit policor ku po intervistohej kryetari i komunës, Sami Lushtaku, për rastin ku Mehani u sulmua.
Mehani krahasoi ngjarjen me trazirat në veri dhe tha se Lushtaku po mundohet t’i imitojë metodat e Milan Radoiçiqit.
“Nëse parmbrëmë prania e njësisë speciale ua kujtonte një të kaluar të errët, çfarë u kujtonte bllokimi i rrugëve dhe i policisë me kamionë, traktorë dhe mjete të tjera? Sami Lushtaku mund t’i imitojë metodat e Radoiçiqit në Drenicë, por Drenica kurrë nuk do të mendojë serbisht. Deri në frymën e fundit”, ka shkruar ai.
Mehani dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë thënë se sulmin ndaj tij e ka bërë Lushtaku. Këtë pretendim e ka mohuar vetë Lushtaku.