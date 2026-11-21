“Baca Jakup është më i fortë se guri”, Sami Lushtaku me mesazh pas vizitës së Krasniqit në Kosovë
Kryetari i Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku, ka reaguar pas vizitës së ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, në vendlindje. Përmes një postimi, Lushtaku ka shprehur mbështetjen për Krasniqin, duke e cilësuar atë si një hero të gjallë, transmeton lajmi.net. “Baca Jakup është më i fortë se guri. Hero i gjallë!SL”, ka shkruar Lushtaku./lajmi.net/
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Kryetari i Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku, ka reaguar pas vizitës së ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, në vendlindje.
Përmes një postimi, Lushtaku ka shprehur mbështetjen për Krasniqin, duke e cilësuar atë si një hero të gjallë, transmeton lajmi.net.
“Baca Jakup është më i fortë se guri.
Hero i gjallë!SL”, ka shkruar Lushtaku./lajmi.net/