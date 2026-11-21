“I njëjti njeri, stoik e çlirimtar”, mesazhi i “Liria ka Emër” për Jakup Krasniqin
Platforma “Liria ka Emër” ka publikuar një mesazh kushtuar ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, pas vizitës së tij të fundit në Kosovë. Në postimin e publikuar në rrjetet sociale, platforma ka bërë një krahasim mes dy periudhave të ndryshme të jetës së Krasniqit, duke iu referuar angazhimit të tij në luftën për çlirimin…
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Platforma “Liria ka Emër” ka publikuar një mesazh kushtuar ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, pas vizitës së tij të fundit në Kosovë.
Në postimin e publikuar në rrjetet sociale, platforma ka bërë një krahasim mes dy periudhave të ndryshme të jetës së Krasniqit, duke iu referuar angazhimit të tij në luftën për çlirimin e Kosovës dhe përballjes së tij aktuale me procesin gjyqësor në Hagë, transmeton lajmi.net.
“Dy kohë të ndryshme, dy beteja për liri. E para për të gjithë, e dyta sërish për të gjithë – për Kosovën, për UÇK-në, për historinë”, thuhet në postim.
Në fund të mesazhit, platforma i është drejtuar Krasniqit me fjalët: “I njëjti njeri. Stoik e çlirimtar, atëherë, sot e përjetë! Baci Jakup”./lajmi.net/