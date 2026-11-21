Mesazh emocionues nga djali i Jakup Krasniqit pas kthimit të babait në Hagë
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Altin Krasniqi, ka shprehur mirënjohje për të gjithë ata që i qëndruan pranë familjes së tij në momentet e vështira. Përmes një postimi në Facebook, djali i Jakup Krasniqit ka falënderuar qytetarët për mbështetjen dhe solidaritetin e treguar ndaj familjes, pas zhvillimeve të fundit që lidhen me vizitën e…
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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Altin Krasniqi, ka shprehur mirënjohje për të gjithë ata që i qëndruan pranë familjes së tij në momentet e vështira.
Përmes një postimi në Facebook, djali i Jakup Krasniqit ka falënderuar qytetarët për mbështetjen dhe solidaritetin e treguar ndaj familjes, pas zhvillimeve të fundit që lidhen me vizitën e babait të tij në Kosovë, transmeton lajmi.net.
Në mesazhin e tij, Krasniqi ka shprehur falënderim të veçantë për mbështetjen që familja ka marrë gjatë këtyre ditëve, ndërsa postimit ia ka bashkëngjitur edhe një fotografi të nënës së tij.
“Në emër të familjes, shpreh mirënjohjen dhe falënderimin tonë për secilin prej jush që, në këto momente të vështira për familjen tonë, u solidarizuat me ne dhe na dhatë forcë.”, ka shkruar ai.
Jakup Krasniqi qëndroi për katër ditë në Kosovë, pasi Dhomat e Specializuara në Hagë ia miratuan vizitën për arsye humanitare, për shkak të gjendjes shëndetësore të bashkëshortes së tij. Të shtunën, ai u largua nga shtëpia në Prishtinë për t’u kthyer në Hagë./lajmi.net/