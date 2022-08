Azpilicueta nuk do t’i bashkohet Barçes – vendos që ta rinovojë kontratën Cezar Azpilicueta ka vendosur ta refuzojë ofertën e Barcelonës. Spanjolli nuk dëshiron të largohet nga Chelsea dhe së shpejti pritet ta nënshkruajë kontratën e re. Të paktën kështu raporton Fabrizio Romano, sipas të cilit marrëveshja në mes të lojtarit dhe klubit tashmë është arritur. Mbrojtësi anësor do të nënshkruajë një marrëveshje dyvjeçare që do ta…