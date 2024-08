Azemi i LDK-së: Aktakuza ndaj Nagip Krasniqit është pasqyra e përfshirjes së pushtetit në KEK

Azemi ka kritikuar faktin se edhe pas arrestimit të Krasniqit, ai u mbrojt nga zyrtarët më të lartë të pushtetit, duke theksuar se Lëvizja Vetëvendosje, pjesë e së cilës ishte Krasniqi, vazhdimisht e mbështeti atë, shkruan lajmi.net.

Sipas anëtarit të kryesisë së LDK-së aktakuza e sotme është pasqyra e përfshirjes së pushtetit në KEK.

Tutje thekson se “kjo garniturë e njerëzve të pushtetit që bënin pazare me energjinë, i solli dëme Kosovës në miliona euro. Ndërmarrja e KEK-ut u kthye në çerdhe të krimit, me qindra kontrata njëburimore në vlerën e mbi 100 milionë eurove për dosta të pushtetarëve”.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ngriti aktakuzë ndaj ish-drejtorit të KEK-ut, Nagip Krasniqit. Sipas aktakuzës ai nga 15 tetori vitit 2021 e deri me 19 prill 2023, në cilësinë e personit zyrtar, kishte kryer veprën penale ‘Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”.