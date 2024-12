Avokati i Fadil Fazliu thotë se nuk dihet pse është arrestuar ai: Veçse na kanë treguar se do të dërgohet në Hagë Avokati i Fadil Fazliut, Skënder Musa ka thënë sot para mediave se ende nuk dihet arsyeja e arrestimit të klientit të tij. Musa ka deklaruar se ata nuk janë lejuar as të hyjnë brenda. Ai ka thënë se krejt çka dinë është se Fadil Fazliu i cili është arrestuar sot do të dërgohet në Hagë.…