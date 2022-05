Avokatët nuk përjashtojnë lirimin e Gucatit e Haradinajt: Ata kanë edhe tri gjykata për t’u ankuar

Sipas afatit ligjor, Gucati e Haradinaj kanë mundësi të paraqesin ankesë kundër vendimit të gjykatës brenda 30 ditësh, gjë që e kanë paralajmëruar avokatët e tyre.

Avokati kosovar i akredituar nga Dhomat e Specializuara, Tahir Rrecaj, në një prononcim për lajmi.net ka bërë të ditur se ankesat e Gucatit dhe Haradinajt mund të shkojnë në instanca më të larta të gjykatës, ku edhe mund të ndryshohet vendimi i gjykatës në shkallën e parë.

“Po mundet me shku në dhomat e Apelit në kuadër të Dhomave të Specializuara, pastaj Gjykata Supreme dhe Dhomat e Gjykatës Kushtetuese, ku dërgohet kërkesa për vlerësimin e kushtetutshmërisë”, ka thënë Rrecaj.

Sa i përket mundësisë së zvogëlimit të dënimit ndaj Gucatit e Haradinajt, avokati Rrecaj ka thënë se kjo varet nga vlerësimi i instancave më të larta të gjykatës në kuadër të Dhomave të Specializuara.

“Kjo varet nga rrethanat e rastit, nuk kam informacion të saktë lidhur me provat e paraqitura. Por, mundësitë e Apelit, Supremes apo Gjykatës Kushtetuese në kuadër të Dhomave të Specializuara janë që mund ta ndryshojnë vendimin e shkallës së parë, ta kthejnë në rivendosje, t’i lirojnë etj. Pra, mundësitë ligjore ekzistojnë, e sa janë ato reale apo jo, vlerësohen nga gjykatat më të larta”, ka thënë Rrecaj.

Njëjtë është shprehur edhe avokatja Fehmie Bytyqi, e cila ka thënë se vendimi i sotëm ndaj Gucatit e Haradinajt nuk është vendim i formës së prerë, andaj edhe mund të apelohet ndaj tij në instancat më të larta.

Ajo ka thënë se nga aspekti profesional, mendon se Gucati e Haradinaj do të lirohen krejtësisht nga akuzat.

“Me provat aktuale që i kanë siguruar dhe me rrjedhën e procedurës, nga aspekti profesional unë mendoj se këta do të lirohen krejtësisht nga akuza. Duke u bazuar me rrjedhën e procedurës, pra se si ka ndodh me ato materiale e si kanë ardhur në zyrën e tyre, pasi që Kosova ende nuk e di se si kanë ardhur, andaj në këtë rast duhet të zhvillohen së pari hetime brenda Prokurorisë Speciale dhe Gjykatës Speciale se si kanë rrjedhë ato dokumente që kanë ardhur në atë zyrë në Prishtinë”, ka thënë Bytyqi.

Kujtojmë se Gucati e Haradinaj u shpallën fajtorë për pengimin e personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, frikësim gjatë procedurës penale dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës.

Ata u shpallën të pafajshëm për veprën e hakmarrjes. /Lajmi.net/