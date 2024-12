Autostrada kërka hiç, e as ura e Badovcit- ministri, zv/ministri e kryetari Hyseni mblidhen për të përuruar rrugën për Gjilan-Bujanoc

Këtë e ka publikuar ministri Aliu në rrjetin social Facebook, shkruan lajmi.net.

“Sot, së bashku me kryetarin e Gjilanit z. Alban Hyseni, zv ministrin z. Hysen Durmishi dhe bashkpunëtorë, përuruam rrugën Gjilan-Bujanoc në kuadër të projektit të zgjerimit të daljes nga qyteti i Gjilanit. Kjo rrugë është e një rëndësie të veçantë për qytetarët e Komunës së Gjilanit dhe jo vetëm. Projekti në vlerë prej 3 milionë eurosh përveç rrugës me gjatësi 2900m me katër korsi përfshinë edhe shirit të biciklistëve, trotuar në të dyja anët, kanalizim kabllor, fekal e atmosferik, ndriçim në mes dhe sinjalizim”, ka shkruar Aliu në Facebook.