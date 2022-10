Austri: I riu shqiptar u fut në korsinë e gabuar, aksidenti me tre viktima Një shqiptar 22-vjeçar u dënua me 16 muaj burg nga një gjykatë në Austri. Ai akuzohet për një aksident tragjik me tre viktima dhe katër të plagosur rëndë. Shqiptari ishte futur kundërvajtjeje në korsinë e gabuar, duke shkaktuar aksidentin e rëndë. Ngjarja ndodhi në prill të vitit të shkuar, kur makina me targa të Shqipërisë…