Aubameyang nuk do të largohet nga ‘Camp Nou’ Pierre Emerick Aubameyang nuk do të largohet nga Barcelona. Disa zëra u përhapën për një largim të Aubameyang nga ‘Camp Nou’. Por, sipas ‘Mundo Deportivo’, gabonezi do të qëndrojë, transmeton lajmi.net. Ai bën pjesë në planet e Xavi Hernandez, andaj një largim i tij nuk pritet të ndodhë. Lojtari ka kontratë me Barcelonën deri në…