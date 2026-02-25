Atalanta shënon në fund të ndeshjes dhe siguron kalimin tutje në Ligën e Kampionëve

Atalanta ka kaluar në avantazh ndaj Dortmund dhe ka siguruar kalimin tutje. Skuadr italiane ka shënuar nga penalltia në minutat shtesë. Rezultati tashmë është 4 me 1, kurse rezultati i përgjithshëm 4 me 3. Ja pamjet – VIDEO.

Sport

25/02/2026 20:45

Atalanta ka kaluar në avantazh ndaj Dortmund dhe ka siguruar kalimin tutje.

Skuadr italiane ka shënuar nga penalltia në minutat shtesë.

Rezultati tashmë është 4 me 1, kurse rezultati i përgjithshëm 4 me 3.

Ja pamjet – VIDEO.

Artikuj të ngjashëm

February 25, 2026

Super gol nga Adeyemi, Dortmund shënon dhe rikthehet në lojë

February 25, 2026

Incidente para ndeshjes Juventus vs Galatasaray, tifozët turq “përplasen” me policinë...

February 25, 2026

Ndeshja ndaj Celje, Ramadani paraqitet në konferencë: Duhet të luajmë pa...

February 25, 2026

Zyrtare: UEFA vendos përfundimisht për fatin e Prestiannit

Lajme të fundit

Çitaku për Murat Jasharin: Kosova do të ketë...

Edhe Bekim Jashari mohon se mund të jetë kandidat për President

Takimi me Spiropalin, përfaqësuesit e OVL UÇK-së kërkojnë...

Momenti kur Benita futet në shtëpi, reagimet e banorëve