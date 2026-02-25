Atalanta shënon në fund të ndeshjes dhe siguron kalimin tutje në Ligën e Kampionëve
Atalanta ka kaluar në avantazh ndaj Dortmund dhe ka siguruar kalimin tutje. Skuadr italiane ka shënuar nga penalltia në minutat shtesë. Rezultati tashmë është 4 me 1, kurse rezultati i përgjithshëm 4 me 3. Ja pamjet – VIDEO.
