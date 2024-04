Associated Press: Përfshirja e Vulin në qeverinë e re, sugjeron vazhdimin e lidhjeve të ngushta të Serbisë me Rusinë Qeveria e re e Serbisë do të përfshijë një ish-shef të shërbimit inteligjent, i cili mban lidhje të ngushta me Rusinë dhe i cili është i sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara, shkruan Associated Press, duke komentuar përbërjen e qeverisë së re të Serbisë, e cila u bë e ditur mëngjesin e sotëm nga Millosh Vuçeviq.…