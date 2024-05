Lumir Abdixhiku “fillon fushatën”, premton rritje enorme rrogash: Mësuesve 224 euro, mjekëve 296, policëve 200 euro Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, u zotua në Pressing në T7 se nëse do të bëhet kryeministër i Kosovës do t’i rrisë pagat në sektorin publik. Ai tha se koeficienti do të jetë 150, që shpjegoi se si i bie. “150 koeficienti i bie që ka rritje në mesatare diku 33-34% për paga në sistemin…