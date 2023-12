“As PDK as LDK” – Peci pretendon se “GUXO” është partia e dytë pas VV-së Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci ka thënë sipas matjeve të fundit, partia e dytë në Kosovë nuk është as PDK-ja e as LDK-ja. “Sipas matjeve partia e dytë pas VV-së është partia e të papërcaktuarve”, tha Peci. Ai tutje tha që preferenca e parë është VV-ja por pas saj sipas matjeve…