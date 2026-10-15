Artistja shqiptare zbulon lajmin e ëmbël: Do të bëhet nënë për herë të parë!

Baby G ka ndarë me ndjekësit një nga lajmet më të bukura të jetës së saj, duke zbuluar se shumë shpejt do të përjetojë emocionin e të bërit nënë për herë të parë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo ka shprehur gjithë dashurinë, lumturinë dhe emocionet që po përjeton teksa përgatitet të nisë kapitullin…

ShowBiz

15/10/2026 08:40

Baby G ka ndarë me ndjekësit një nga lajmet më të bukura të jetës së saj, duke zbuluar se shumë shpejt do të përjetojë emocionin e të bërit nënë për herë të parë.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo ka shprehur gjithë dashurinë, lumturinë dhe emocionet që po përjeton teksa përgatitet të nisë kapitullin më të bukur të jetës së saj, atë të mëmësisë.

“Zemra ime është e mbushur me kaq shumë dashuri, lumturi dhe emocion, teksa përgatitem të hyj në kapitullin më të bukur të jetës sime… të bëhem nënë. Një dashuri që nuk e kam ndier kurrë më parë, një bekim që nuk përshkruhet me fjalë dhe një mrekulli të vogël që tashmë e dua më shumë se gjithçka. Mezi pres të të takoj, biri im. Ti je tashmë e gjithë bota ime”, ka shkruar artistja në postimin e saj.

“Postimi im i preferuar deri më tani dhe lajmi më i bukur që kam pasur kënaqësinë ta ndaj me të gjithë ju. Zemra ime është e mbushur me kaq shumë dashuri, lumturi dhe emocion, ndërsa përgatitem të hyj në kapitullin më të bukur të jetës sime… të bëhem nënë”, shkroi artistja.

“Një dashuri që nuk e kam ndier kurrë më parë, një bekim që nuk mund të përshkruhet me fjalë dhe një mrekulli të vogël që tashmë e dua më shumë se gjithçka tjetër”.

Baby G, po ashtu zbuloi po ashtu për publikun edhe gjininë e foshnjës duke bërë të ditur se është në pritje të një djali.

“Mezi pres të të takoj, vogëlushi im. Ti je tashmë e gjithë bota ime”.

https://www.instagram.com/p/DefDMw2ijDS/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AmZ5ptQjPm1HbbrG1Wl2Nrh

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