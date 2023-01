Arteta flet për transferimin e mundshëm të Mudryk dhe rikthimin e Jesus nga lëndimi Së fundmi nuk kanë të ndalur spekulimet që po e lidhin Mykhalo Mudryk me një transferim te Arsenali. Lideri i Premier Ligës po kërkon me çdo kusht të përforcojë repartin e sulmit me Mudryk, ku edhe kanë bërë një ofertë prej 70 milionë eurosh dhe 25 milionë të tjera në formë të bonuseve, transmeton lajmi.net.…