Arsenal e nis me gol finalen e Community Shield

Arsenal ka kaluar në epërsi 1-0 ndaj Manchester Cityt që në minutën e parë të finales së FA Community Shield që po zhvillohet në Principality Stadium. Ishte mbrojtësi italian Riccardo Calafiori ai që shënoi pas një asistimi fantastik nga Myles Lewis-Skelly, duke dërguar topin në këndin e poshtëm të majtë të portës. Goli i shpejtë…

Sport

16/08/2026 16:27

Arsenal ka kaluar në epërsi 1-0 ndaj Manchester Cityt që në minutën e parë të finales së FA Community Shield që po zhvillohet në Principality Stadium.

Ishte mbrojtësi italian Riccardo Calafiori ai që shënoi pas një asistimi fantastik nga Myles Lewis-Skelly, duke dërguar topin në këndin e poshtëm të majtë të portës.

Goli i shpejtë i dha avantazhin e menjëhershëm “Gunners” në duelin ndaj kampionëve të Cityt. Rezultati aktual në pjesën e parë është 1-0 për Arsenalin.

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