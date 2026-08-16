Arsenal e nis me gol finalen e Community Shield
Arsenal ka kaluar në epërsi 1-0 ndaj Manchester Cityt që në minutën e parë të finales së FA Community Shield që po zhvillohet në Principality Stadium. Ishte mbrojtësi italian Riccardo Calafiori ai që shënoi pas një asistimi fantastik nga Myles Lewis-Skelly, duke dërguar topin në këndin e poshtëm të majtë të portës. Goli i shpejtë…
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Arsenal ka kaluar në epërsi 1-0 ndaj Manchester Cityt që në minutën e parë të finales së FA Community Shield që po zhvillohet në Principality Stadium.
Ishte mbrojtësi italian Riccardo Calafiori ai që shënoi pas një asistimi fantastik nga Myles Lewis-Skelly, duke dërguar topin në këndin e poshtëm të majtë të portës.
Goli i shpejtë i dha avantazhin e menjëhershëm “Gunners” në duelin ndaj kampionëve të Cityt. Rezultati aktual në pjesën e parë është 1-0 për Arsenalin.