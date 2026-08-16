Shqipëria në hall me zjarret, gjendje alarmante në Fushë – Lurë – Qytetarë të shumtë po “luftojnë” me ta

Me ngritjen e temperaturave në Shqipëri, vendi po përballet me zjarre të mëdha në pothuajse të gjithë territorin. Zjarret kanë kapluar ara, fusha e livadhe duke dëmtuar ambientin gjithashtu edhe prodhimtari bujqësore. Fushë-Lura është një nga zonat e prekura shumë nga zjarret. Në disa fotografi, aty shihet se qytetarët nga i gjithë vendi kanë dal…

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16/08/2026 16:03

Me ngritjen e temperaturave në Shqipëri, vendi po përballet me zjarre të mëdha në pothuajse të gjithë territorin.

Zjarret kanë kapluar ara, fusha e livadhe duke dëmtuar ambientin gjithashtu edhe prodhimtari bujqësore.

Fushë-Lura është një nga zonat e prekura shumë nga zjarret.

Në disa fotografi, aty shihet se qytetarët nga i gjithë vendi kanë dal duke ofruar ndihmë për t’i shuar ato. /Lajmi.net/

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