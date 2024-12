Arrin një dron për Sarën dhe Fitimin, reagon i shqetësuar Driloni

Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur mbrëmë në shtëpinë e BBVK, ku një dron ka fluturuar mbi hapësirat e saj dhe ka dërguar një mesazh për dy nga banorët kryesorë, Fitimin dhe Sarën.

Ky moment ka shkaktuar reagime të ndryshme mes banorëve, duke e bërë këtë situatë të veçantë dhe të ngarkuar emocionalisht.

Sara, e cila zakonisht është e qetë dhe e kontrolluar, e quajti ngjarjen “të tmerrshme”, ndërkohë që po qeshte gjatë gjithë incidentit.

Ajo duket se e mori situatën më shumë si një shaka dhe nuk u shqetësua shumë për mesazhin që kishte dërguar droni.

Ndërsa Sara po e shihte ngjarjen në një këndvështrim humoristik, Fitimi, nga ana tjetër, u duk se ishte më i lumtur për mbërritjen e dronit.

Reagimi i tij ishte i kundërt nga ai i Sarës, pasi ai duket se e shikoi këtë moment si një mundësi për të krijuar një lidhje më të fortë me njerëzit që mund të kishin dërguar mesazhin.

Për më tepër, reagimi më i fortë erdhi nga Driloni, i cili u shfaq i nervozuar dhe i shqetësuar për këtë ngjarje të papritur.

Ai e shprehu hapur ndjenjën e tij duke thënë: “Po besoj që po e bëjnë me qëllim që me u nxeh unë a me u kapë. Po donë me më nxeh najkush keq kundër Fitimit”.

Nga komentet e tij, duket se Driloni ka ndjerë se ishte një tentativë për ta provokuar dhe mundësisht për të krijuar një ndasi mes tij dhe Fitimit, diçka që ai e mori si një provokim të qëllimshëm.