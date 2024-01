Arrestohet një person në Kaçanik, publikoi video duke shtënë me armë Një person është arrestuar në Kaçanik pasi publikoi video duke shtënë me armë zjarri. Policia e Kosovës në raportin 24 orësh konfirmon se i dyshuari mashkull kosovar është arrestuar pasi kishte publikuar një video duke shtënë me armë të zjarrit, teksa pistoleta është konfiskuar. “Fsh. Dubravë, Kaçanik 11.01.2024 – 14:30. Është shoqëruar në stacionin policore…